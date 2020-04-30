Москвичам аннулировали 21,5 тыс. цифровых пропусков

В Москве аннулировали около 21,5 тыс. рабочих цифровых пропусков, оформленных людьми с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий города.

В сообщении на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина указывается, что «пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом (...) о введении режима повышенной готовности, обязаны соблюдать режим изоляции», и их рабочие пропуска «аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС».

На данный момент «недействительными признаны 8,5 тыс. пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тыс. пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями».

В мэрии напомнили, что жители столицы с ОРВИ могут оформить разовый пропуск для посещения врача. Использование пропуска по назначению проверяется.

«За нарушение режима самоизоляции грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, нарушителя госпитализируют в медицинскую организацию», – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что новое мошенничество с электронными пропусками появилось в Москве.

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