Глава МЭР рассказал о стресс-тестировании для системообразующих предприятий

Минэкономразвития проводит стресс-тестирование для системообразующих предприятий, в пакете антикризисных мер предусмотрено выделение 500 млрд рублей в качестве госгарантий, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

«Наконец, мы очень внимательно смотрим ситуацию в системообразующих предприятиях. Нам в равной степени важно, чтобы в этой ситуации и малый и средний бизнес чувствовал, получал поддержку государственную и чтобы системообразующие предприятия, которые создают основное число рабочих мест в стране и как раз и загружают заказами в том числе малый и средний бизнес, тоже чувствовали себя нормально», – сказал Решетников, чьи слова приводятся на сайте правительства России.

«Поэтому мы проводим стресс-тестирование для системообразующих предприятий. В антикризисном плане предусмотрено выделение 500 млрд рублей в качестве государственных гарантий. В случае если они столкнутся с какими-то проблемами в своей деятельности, они смогут взять кредиты под эти гарантии. Плюс к этому мы дополнительно еще смотрим работу в отдельных отраслях и принимаем отраслевые программы, реализуем их, как это сделано, в частности, по туризму. Разрабатываются отдельные меры по строительной отрасли и по ряду других отраслей», – пояснил

Ранее сообщалось, что принимаемые российским правительством антикризисные действия направлены в первую очередь на сохранение занятости населения и поддержку компаний в пострадавших отраслях. Решетников объявил о программе кредитования под ноль на цели заработной платы, если предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплаты сотрудникам. Он также рассказал о снижении административной нагрузки на бизнес в условиях коронавируса.

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