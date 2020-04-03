Зеленского уличили в сговоре с Порошенко

Власти Украины вступили в сговор с экс-президентом страны Петром Порошенко и пообещали снять с него все подозрения в обмен на голосование за продажу земли, заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.

«Я вам и объясняю, что на сегодняшний день власть вошла в сговор с преступниками, с преступником Порошенко, и пообещала ему за голосование по земле закрыть все уголовные дела. И я сегодня поэтому и приехал к Генеральному прокурору, узнать, когда же она соизволит выписать подозрения таким преступникам, как Порошенко, который на сегодняшний день остается безнаказанным, уничтожив и погрузив в кровь мою страну», – заявил Кива телеканалу «112 Украина».

«Вот я хотел, как народный депутат, как член комитета по вопросам правоохранительной деятельности объясниться и услышать позицию Генерального прокурора. В результате всего лишь навсего я увидел и почувствовал месть власти по отношению к нашей партии, к нашей позиции, к нашей оппозиции. Власть - это преступники, и возглавляют сегодня ее люди, у которых нет понимания ни закона, ни морали, ни чистоплотности, ни отношений к своей стране и к своей родине», – добавил нардеп.

Напомним, Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.

Киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение властей открыть рынок земли на Украине, рассказал газете ВЗГЛЯД, что после такого решения Зеленский будет терять поддержку населения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что принятый закон о свободной продаже земли стал для бывшего президента Порошенко в какой-то мере реваншем за поражение на выборах.