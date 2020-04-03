Набиуллина назвала последствия месяца карантина для ВВП России

Один месяц карантина может стоить экономике России 1,5-2% ВВП, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, совокупный эффект на экономику будет зависеть от того, насколько сколько будут продолжаться ограничительные меры.

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», – приводит ее слова ТАСС.

Глава ЦБ отметила, что негативные эффекты для российской экономики сконцентрируются во втором квартале 2020 года.

По ее словам, всплеск инфляции, наблюдаемый в настоящее время, будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания.

Она также сообщила, что возвращение экономики Китая к нормальному режиму функционирования после карантина пока не может компенсировать выпадающий спрос в экономиках других стран. В связи с этим ожидается существенное снижение мирового ВВП во втором квартале 2020 года.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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