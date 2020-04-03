Глава ЦБ дала россиянам совет по поводу траты сбережений

Универсальных советов россиянам в ситуации с коронавирусом нет, но надо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Действительно, у многих людей небольшие накопления. У всех разная ситуация и с доходами, и с возможностями, поэтому здесь каких-то универсальных рецептов, наверное, быть не может. Но, наверное, основное – это то, что не надо поддаваться каким-то эмоциональным импульсам, настроениям, нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений», – передает РИА «Новости» слова главы ЦБ.

Набиуллина напомнила, что и Банк России, и правительство принимают меры, чтобы помочь гражданам пройти этот период более спокойно.

По ее словам, финансовая система и банки России подошли к текущей ситуации в хорошем состоянии.

«В целом финансовая система и банки подошли к этому периоду в достаточно хорошем состоянии – и с капиталом накопленным реальным, и с ликвидностью. Поэтому у них есть все возможности этот период пройти спокойно, безусловно, с учетом наших мер по регуляторным послаблениям, и, если нужно, по предоставлению ликвидности», – сказала Набиуллина.

Она также отметила, что Банк России в связи с тем, что ситуация постоянно меняется, готов принимать дополнительные регуляторные послабления.