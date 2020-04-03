Уточнен режим передвижения на автомобиле в Москве во время ограничений

Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на канале «Россия-1».

Шапошников отметил, что водитель «не может посадить второго, третьего, четвертого (человека), это будет нарушение полутора метров, они будут оштрафованы», передает ТАСС.

Однако если люди проживают вместе, находятся на совместной самоизоляции, то они могут передвигаться на одном автомобиле. Он уточнил, что при себе необходимо иметь паспорта.

Председатель Мосгордумы подчеркнул, что компания из трех человек, собравшаяся у подъезда в Москве, будет считаться нарушающей режим самоизоляции в период действия ограничения из-за коронавируса, нарушителям «грозит штраф в 4 тыс. рублей». При повторном нарушении штраф составит 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Москве составлены 145 протоколов о нарушении самоизоляции.

Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что все введенные в городе в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения будут продлены до 1 мая.

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно, сохраняется зарплата.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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