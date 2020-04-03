В Уфе дрон-долголет убеждает граждан соблюдать режим самоизоляции

В Башкортостане запустили дрон, оснащенный видеокамерой и системой оповещения. Во время полета дрон анализирует ситуацию на городских улицах и с помощью звукоусилителя напоминает гражданам о необходимости оставаться дома, соблюдая правила гигиены.

«Вообще наш сегмент – промышленные дроны. Но этот аппарат во многом необычен, так как он первый, кто может летать над городом и инспектировать улицы», – рассказал газете ВЗГЛЯД член команды изобретателей «Апилика» Ильфат Байназаров.

«Преимущество нашего дрона – в габаритах. Из-за небольшого размера исключена опасность для прохожих даже в случае его падения. Еще одно достоинство заключается в том, что дрон практически невозможно перехватить. При этом дрон может управляться из любой точки России через интернет. То есть можно сказать, что у нас получился интернетолет. Не знаю, есть ли у него аналоги в мире, но я о таких не слышал», – отметил изобретатель.

«Кроме того, наш дрон – долголет. Даже в самых сложных погодных условиях, например, при сильном ветре, время активной работы аппарата составляет от 45 минут до часа без подзарядки. Другие летают в среднем по 15-20 минут», – пояснил собеседник.

«Таким образом при помощи дрона мы убеждаем людей соблюдать режим самоизоляции, придерживаться правил гигиены, использовать защитные маски и антисептики. Дрон мы построили на собственные деньги, выпуск других подобных аппаратов пока не планируем, все будет зависеть от наличия средств», – заключил Байназаров.

Ранее указом главы Башкирии Радия Хабирова в регионе введен режим самоизоляции граждан. Им разрешается посещать ближайший магазин, аптеку, выносить мусор и выгуливать домашних животных в радиусе 150 метров от дома. В указе уточняется, что выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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