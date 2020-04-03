Первый самолет с российской помощью вылетел в Сербию

Первый Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием вылетел в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

«Первый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военными специалистами и оборудованием на борту вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – приводит РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Самолет доставит на аэродром Батайница (20 км северо-западнее Белграда) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Напомним, в пятницу стало известно, что Россия по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

Для помощи Сербии Россия 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».

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