Киев собрался попросить Россию вывезти украинцев из Непала

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Швеция ставит смертельный эксперимент над собственным населением

В Швеции по-прежнему открыты бары, рестораны и прочие увеселительные заведенияФото: Rob Schoenbaum/Global Look Press
Одной из немногих стран в мире, отказавшихся вводить жесткий карантин из-за распространения коронавируса, остается Швеция. Правительство верит, что общество должно сохранять прежний образ жизни, чтобы спасти экономику государства. Но действительно ли подобный подход будет эффективен – и что думают на этот счет шведские эпидемиологи? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...
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Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
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                 3 апреля 2020, 11:33
              Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency
              Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, необходимость в которых возникла из-за распространения нового коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в МИД России для организации вывоза ее граждан из Непала, сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

              «С Непалом сложность в том, что это отдаленная страна и для нее трудно построить маршрут. С другой стороны, там есть предложения от российской компании «Аэрофлот», чтоб наши граждане сели на ее борт. По моей информации, российскому консульству нужна официальная нота от украинского консульства, чтобы наших граждан взяли на борт, и мы изучаем все логистические возможности для того, чтобы им помочь», – передает ТАСС слова Кулебы.

              Всего в данный момент в программе по возвращению граждан на родину, по словам Кулебы, участвуют 13,7 тыс. украинцев.

              «Настаивают на возвращении на Украину 8 тыс. 538 человек, то есть это реальная цифра тех, кто нуждается в эвакуации», – добавил он.

              Вместе с тем министр подчеркнул, что организация специальных рейсов для возвращения украинцев привязана к способности обеспечить обсервацию внутри страны. «Если есть тысяча мест для обсервации, то мы организовываем соответствующий рейс», – пояснил министр.

              Тем временем в минздраве Украины сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 942, увеличившись за сутки на 138 человек.

              «По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 3 апреля на Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели», – сказано в сообщении.

              Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко позже на брифинге уточнил, что «из 942 пациентов госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек».

              По его словам, на сегодня больше всего заболевших коронавирусом в Киеве – 180 человек, в Черновицкой области – 171, в Тернопольской – 114. По прогнозам специалистов, отметил Ляшко, «в ближайшее время ожидается пиковый рост коронавируса на территории Украины». В этой связи он призвал ввести более жесткие меры по изоляции людей и ограничению их мобильности.

              В четверг в минздраве Украины сообщили, что медицинские работники Украины получат доплату в размере трех должностных окладов за лечение пациентов с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса COVID-19.

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