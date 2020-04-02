Украинским медикам пообещали тройной оклад за лечение зараженных коронавирусом

Медицинские работники Украины получат доплату в размере трех должностных окладов за лечение пациентов с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава страны.

Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, передает РИА «Новости».

Согласно данным министерства здравоохранения Украины, к среде число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине достигло 669, 17 человек умерли, 10 – выздоровели.

В воскресенье украинский президент Владимир Зеленский допустил, что число заразившихся коронавирусом на Украине достигнет половины населения страны.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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Ранее на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Прекращено авиасообщение с другими странами, автобусное, авиа- и ж/д сообщение, остановлена работа метро.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине уже предложили обратиться за помощью к России.

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