В Кремле объяснили «отставание» часов на руке Путина во время обращения

Время на часах президента Владимира Путина отставало во время обращения к гражданам в четверг, так как во время подготовки трансляции была задержка, связанная с монтажом и перегоном видеозаписи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что причиной стала техническая задержка трансляции, «связанная с монтажом и перегоном (видеозаписи)».

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата.

Глава государства также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, кто почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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