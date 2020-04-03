Трамп оценил «красивый жест» России

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал передачу Соединенным Штатам медицинского оборудования из России.

Как заявил Трамп, «это был очень красивый жест со стороны президента Путина», передает РИА «Новости».

«Я мог сказать: «спасибо, не стоит» или «спасибо». Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: «Беру», – приводит его слова ТАСС.

На вопрос о том, просили ли сами США помощь у России, или же только приняли ее, Трамп ответил: «Мы принимаем ее». Он заявил, что «это было очень хорошее предложение президента Путина». Трамп пояснил, что Россия передала имевшееся у нее «избыточное медицинское оборудование».

Трамп отметил, что недавно помощь США предоставил и Китай. Кроме того, сами США «тоже помогают другим странам».

Президента США спросили, будут ли новые поставки медицинской помощи из России. Трамп ответил, что глава российского государства Владимир Путин, по его мнению, «сделал бы это», если бы США попросили. Трамп сказал, что в разговоре Путин «был весьма любезен» и сообщил о наличии медтехники, которую можно отправить в США.

При этом Трампа не беспокоит, как будет его решение воспринято и какие может вызвать последствия в информационном поле, ведь Россия предложила «высококачественные медицинские принадлежности», которые позволят «спасти множество жизней».

«Я такое приму в любой день», – сказал Трамп.

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