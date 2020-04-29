Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Восьмисерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной, показ которого завершился на телеканале «Россия», установил несколько телевизионных рекордов.

Фильм возглавил рейтинг топ-10 премьерных сериалов будничного прайма 2020 года в аудиториях «18+» и «4+», средняя доля совершеннолетних зрителей – 20,9%, хотя рекордный средний рейтинг – 7,4%. Средняя доля в группе от четырех лет и выше – 20%, усредненный рейтинг – 6,4%, передает РИА «Новости».

Кроме того, «Зулейха открывает глаза» стал самой рейтинговой премьерой среди всех телеканалов в аудиториях «18+» и «4+» начиная с 1 января 2019 года. Больших показателей добилась только историческая драма «Годунов», вышедшая на телеканале «Россия» в 2018 году.

Все серии суммарно набрали 18,4 млн просмотров на YouTube, каждый эпизод становился трендом в русскоязычном сегменте.

Также после демонстрации сериала роман Яхиной возглавил продажи на популярных сервисах Ozon и «Лабиринт». В интернет-магазинах продажи этой книги выросли в 2,5 раза, тираж романа превысил 600 тыс. экземпляров, передает ТАСС.

По данным сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес», продажи электронной версии также выросли в 2,5 раза.

Роман издан в 2015 году.

Отметим, что фильм «Зулейха открывает глаза» оказался скандальным – исполнительница главной роли Чулпан Хаматова заявила, что после премьеры начала получать поток оскорблений в свой адрес. Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта, позже Хаматова тоже прокомментировала резкие высказывания.

Один из тех, кто критиковал сериал – писатель Захар Прилепин. Он заявил, что роман Яхиной – намного глубже и многослойнее, чем экранизация, а сериал сделан по лекалам фильмов, в которых «тупые, безобразные энкавэдэшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей».