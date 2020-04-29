Полиция Нью-Йорка разогнала похороны раввина во время пандемии

Сотни жителей Нью-Йорка, собравшихся на похороны раввина Хаима Мертца на фоне распространения коронавируса, были разогнаны сотрудниками городской полиции, сообщил мэр американского мегаполиса Билл де Блазио.

«Нечто абсолютно неприемлемое произошло сегодня вечером в Уильямсберге (район на севере Бруклина): огромная толпа людей собралась на похоронах во время пандемии. Когда я услышал об этом, то сам приехал, чтобы убедиться в том, что толпу разогнали. Мы не потерпим подобного, пока мы боремся с коронавирусом», – передает ТАСС слова де Блазио.

Он отметил, что «дал распоряжение полиции города задерживать тех, кто собирается в большие группы».

«Это направлено на то, чтобы остановить распространение заболевания и сохранить жизни», – подчеркнул мэр. Как проинформировала газета «Хилл», раввин Мертц умер, предположительно, из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 58,3 тыс. человек, из которых 17,7 тыс. приходится на город Нью-Йорк.

Президент США Дональд Трамп объяснил большое число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране – 1 млн – хорошо работающей системой тестирования инфекции.

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