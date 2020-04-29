Новак не признал «нефтяную войну» с Саудовской Аравией

Россия не вступала в «ценовую войну» с Саудовской Аравией, называть эту «работу в текущих условиях» противостоянием неверно, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Я бы не называл это войной, это работа в текущих рыночных условиях всех нефтяных компаний. Они учитывают падение спроса, свои возможности, договоренности с покупателями нефти и так далее. Это обычная рыночная ситуация в период переизбытка товара», – сказал министр, передает ТАСС со ссылкой на «Газета.ру».

Он также назвал неверными выводы агентства Bloomberg о том, что Россия в соглашении с ОПЕК пошла на «болезненную уступку», согласившись по факту сократить больше, чем саудиты, если сравнивать с уровнем добычи в марте.

«Мы повели себя ответственно и не увеличивали добычу. В сделке в качестве потенциальной заложена добыча в 11 млн баррелей (в сутки), мы от нее сокращение отсчитываем. А фактическая добыча у нас в феврале была на уровне 10,5 млн (баррелей в сутки). Поэтому я не понимаю, о какой уступке Bloomberg говорит», – отметил Новак.

По его мнению, ситуация на рынке нефти может проясниться в «мае – июне», а полной ребалансировки можно ожидать к концу года. «Конечно, период балансировки – небыстрый, хочется верить, что рынок будет окончательно сбалансирован к концу года. Сокращение запасов в хранилищах должно начаться уже во втором полугодии этого года, но в текущих условиях неопределенности цены прогнозировать смысла нет», – заключил Новак.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что готова принять дополнительные меры вместе со странами ОПЕК+, чтобы сбалансировать рынок нефти. В то же время старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано.