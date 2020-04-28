Эксперт оценил способность России обеспечить мир пшеницей

Остановка экспорта пшеницы из России до июля не повлияет на позиции страны в качестве лидера по поставкам зерна, так как уже через несколько месяцев начнутся поставки нового урожая, заявил управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Остановка экспорта пшеницы из России никак не повлияет на долгосрочные позиции нашей страны на мировых рынках. Сейчас конец апреля – это конец сельскохозяйственного года (он начинается 1 июля), и экспорт зерна в это время каждый год снижается сам собой, если сравнивать с началом сезона», – передает его слова РИА «Новости».

Березнюк отметил, что в прошлом сезоне Россия с 1 июля 2018 года к началу мая 2019 года экспортировала около 40 млн тонн зерна, а за май и июнь прошлого года поставки составили еще около 3 млн тонн.

«Кроме того, пшеница урожая прошлого года, учитывая в том числе затраты на хранение, сейчас дорогая: уже в начале года, когда ограничений на экспорт не было, зерно из США или Евросоюза успешно конкурировало с российской пшеницей. Уже в июне может начаться уборочная кампания, на рынок поступит зерно нового урожая, которое с точки зрения цен будет очень привлекательным за рубежом», – заметил эксперт.

По его словам, в этом году у России может оказаться очень высокий урожай зерна, который достигнет 125-130 млн тонн.

«Если нам повезет с погодой, в этом году мы можем собрать очень хороший урожай зерна, один из рекордных – его хватит и на обеспечение российского рынка, и на сохранение позиций России за рубежом», – заключил Березнюк.

Напомним, Россия приостановит вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС. Причиной является тот факт, что 26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из страны в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля 2020 года, была выбрана в полном объеме.

При этом Bloomberg отметил, что нынешняя ситуация с поставками зерна на руку США, у которых самые большие запасы пшеницы.