В ООН заявили об «эволюции вспышки COVID-19» в Белоруссии

Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецки призвала граждан страны оставаться дома из-за «эволюции вспышки COVID-19» на территории республики.

Казана-Вишневецки указала, что в Белоруссии наблюдается «эволюция вспышки инфекции COVID-19», характеризующаяся «устойчивой и распространяющейся локальной передачей», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что в воскресенье в стране было зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения COVID-19, хотя ровно месяц назад их было всего 86.

Координатор подчеркивает, что ВОЗ рекомендует внедрение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий. Кроме этого, в организации советуют внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения, приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, ТЦ.

Также ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

«Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем (...) Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом», – говорится в заявлении координатора ООН.

Ранее стало известно, что число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 919, превысив 12,2 тыс. До этого сообщалось, что республика оказалась на первом месте по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснял «особый путь» страны в борьбе с коронавирусом.

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