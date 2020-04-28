В МВД ответили на беспокойство клиентов банков по поводу просрочки паспортов

МВД России заявило об отсутствии рисков для клиентов банков, у которых истек срок действия паспорта, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

«В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продленным сроком действия. В настоящее время МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов», – сказала она ТАСС.

Напомним, МВД на время режима самоизоляции не станет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами.