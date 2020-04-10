МВД во время режима самоизоляции не будет наказывать людей за просроченные документы

МВД на время режима самоизоляции не станет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами.

«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты (...) привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также на этот период перестанут привлекать к административной ответственности родителей и опекунов несовершеннолетних, не обратившихся за получением паспорта в связи с достижением 14-летнего возраста.

Кроме того, ведомство поручило территориальным органам исключить факты задержания физических лиц и автотранспортных средств, осуществляющих перевозку продуктов питания, медикаментов, комплектующих бытовой техники, семян и посадочного материала.

В пятницу премьер Михаил Мишустин заявил, что МВД уже формирует нормативную базу и для автоматического продления срока действия паспортов, водительских прав и других документов.