Мишустин поддержал предложение «Единой России» о помощи россиянам с ипотекой

Правительство усилит поддержку граждан России с ипотечными кредитами, заявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

«Чтобы помочь им [людям] в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет приостановить временно выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

Соответствующее предложение внесла партия «Единая Россия».

Правительство решило повысить предельный размер займа для ипотечных каникул для москвичей до 4,5 млн, для регионов – до 2 млн рублей, отметил глава правительства, сообщает РИА «Новости».

Также в правительстве начали готовить новые меры поддержки малого бизнеса в связи с ситуацией по коронавирусу. Правительство компенсирует регионам выпадающие доходы, связанные с предоставлением по налоговым платежам малому бизнесу, сказал премьер.

«Сейчас мы активно готовим правовую базу для новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе чтобы предоставить таким предприятиями годовую рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых мы ранее продлили, и дать возможность на полгода также приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные фонды», – сказал Мишустин.

Он уточнил, что в пятницу в МВД должны представить предложения в правительство по продлению срока дейтсвия паспортов и прав на фоне ситуации с коронавирусом.

«МВД уже формирует нормативную базу и для автоматического продления срока действия паспортов, водительских прав и других документов, сегодня министерство должно представить в правительство свои предложения», – заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что бизнес Москвы получит поддержку на 25 млрд рублей в вязи с ситуацией с коронавирусом.