Абэ отказался ехать на парад Победы в Москву в сентябре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не сможет принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если те состоятся в День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, сообщили японские СМИ.

Как вторник сообщила газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в японском правительстве, такая позиция Токио уже доведена до сведения российской стороны по дипломатическим каналам, передает ТАСС.

Как пишет издание, мероприятия в Москве 3 сентября будут неминуемо посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года. По мнению японского МИД, участие премьера в таких мероприятиях сопряжено с признанием включения южной части Курил в состав СССР, что, с точки зрения Токио, неприемлемо.

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. Он пообещал, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся в этом году.

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