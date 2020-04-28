Гуайдо выразил благодарность Госдепу за план «перехода власти» в Венесуэле

Состоялся телефонный разговор главы Госдепа Майкла Помпео и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщила руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

Обсуждались «рамки демократического перехода», предложенные Помпео. Гуайдо «поблагодарил за данный план», передает ТАСС.

Помпео и Гуайдо обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в «блокировании доступа» населения «к международной продовольственной и медицинской помощи». При этом США называют Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы.

План Помпео предусматривает создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти. Через шесть-двенадцать месяцев должны пройти выборы президента и парламента Венесуэлы. Мадуро и Гуайдо должны признать переходное правительство. Если план будет реализован, США обещают снять санкции.

В апреле представители Мадуро и Гуайдо начали переговоры на фоне пандемии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД