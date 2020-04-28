Гуайдо выразил благодарность Госдепу за план «перехода власти» в Венесуэле

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28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 05:29  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Каким будет выход России из режима самоизоляции

Россияне могут рассчитывать на открытие парков для прогулокФото: Сергей Карпухин/ТАСС
Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан. Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Гуайдо выразил благодарность Госдепу за план «перехода власти» в Венесуэле

              28 апреля 2020, 05:27

              Текст: Антон Антонов

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              Состоялся телефонный разговор главы Госдепа Майкла Помпео и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщила руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

              Обсуждались «рамки демократического перехода», предложенные Помпео. Гуайдо «поблагодарил за данный план», передает ТАСС.

              Помпео и Гуайдо обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в «блокировании доступа» населения «к международной продовольственной и медицинской помощи». При этом США называют Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы.

              План Помпео предусматривает создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти. Через шесть-двенадцать месяцев должны пройти выборы президента и парламента Венесуэлы. Мадуро и Гуайдо должны признать переходное правительство. Если план будет реализован, США обещают снять санкции. 

              В апреле представители Мадуро и Гуайдо начали переговоры на фоне пандемии.

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