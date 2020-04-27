Врачи в Москве оценили эффект лечения пациентов с COVID-19 плазмой

Столичные врачи зафиксировали явные улучшения у пациентов с коронавирусом, которым переливают плазму крови выздоровевших, сообщила заммэра Анастасия Ракова на телеканале «Россия 1».

«Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче», – передает ТАСС слова Раковой.

По ее словам, на сегодняшний день такой метод лечения применяется только для больных в критическом состоянии. Ракова также выразила надежду, что «с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы».

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Минздраве разработали технологию отбора доноров плазмы для лечения коронавируса. Позднее академик Института молекулярной биологии имени Энгельгардта рассказал о подводных камнях лечения коронавируса плазмой.