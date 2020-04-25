Академик рассказал о подводных камнях лечения коронавируса плазмой

Завлабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспалов рассказал о применении генной инженерии против коронавируса.

Недоспалов в интервью RT сообщил, что для вакцины от нового коронавируса нужно использовать генетические технологии, а при создании доклинических моделей может помочь редактирование генома.

«Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины», – заверил эксперт. Вместе с тем, полноценные испытания вакцины займут больше года, подчеркнул Недоспалов.

Он уточнил, что заболевших новым коронавирусом можно излечить при помощи переливания плазмы, но при этом существует риск заразить пациента другой инфекцией.

«Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших», – сказал академик.

Ученый добавил, что есть способ, с помощью которого можно получить лекарство от коронавируса. Для этого необходимо применить искусственное создание нейтрализующих антител. Но при этом защита организма будет действовать лишь в ограниченный период, потому самым надежным способом останется вакцинация.

«При успешной вакцинации в нас образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, производящие эти антитела. Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы», – заключил Недоспалов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в России. Так, девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных.

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