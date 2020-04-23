В ВОЗ заявили об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в России

Применяемые в России меры по борьбе с распространением коронавируса работают, и система в целом справляется с проблемой, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Вуйнович заявила, что «в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020-го», и «это обнадеживает», передает РИА «Новости».

Однако такая динамика наблюдается не повсеместно: например, в Мурманской области прирост заболевших за эти же дни увеличился с 10% до 19%.

«Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости», – отметила представитель ВОЗ.

На данный же момент «можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают, и система в целом справляется с эпидемией в стране».

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 4774 новых случая коронавируса, что на 462 случая меньше, чем днем ранее.

Кроме того, 22 апреля за сутки подтвердили 5236 новых случаев заражения, и это на 406 случаев меньше, чем накануне.

Последние данные о COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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