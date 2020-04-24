ВОЗ назвала перспективные российские вакцины от коронавируса

Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных.

Как сообщается в Telegram-канале СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, в их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»:

Пептидная вакцина на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола, субъединичная вакцина, живая векторная вакцина на основе вируса кори, рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А, векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, мРНК-вакцина.



Две вакцины, разработанные компанией БИОКАД:

Живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа (совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»), вакциона, инкапсулированная в липосомы мРНК.



Вакцина, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток:

Рекомбинантный белок, наночастицы (на основе S-белка и других эпитопов).



Всего в настоящее время в мире насчитывается 83 кандидатных вакцины, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, и 6 проходят клинические исследования на людях.

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