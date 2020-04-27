Россиян предупредил об аномально жарком лете

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал наступающее лето как самое жаркое за всю историю.

«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. То есть такой прогноз есть», – передает его слова РИА «Новости».

О приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций, считает министр.

Кобылкин обратил внимание российского лидера на недостаточное финансирование лесной политики в регионах. Так, на увеличение численности лесничих не хватает средств. После чего Путин поручил Минфину выделить регионам дополнительные ресурсы.

Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, подтвердил, что федеральный бюджет уже направляет средства в регионы, где ситуация с пожарами складывается наихудшим образом. Он пообещал также пересмотреть объем выделяемой министерством помощи.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что в 2020-2024 годах средняя температура на планете может достичь рекордных значений. Кроме того, Вильфанд заявлял, что на 99% уверен в том, что 2020 год по итогам окажется одним из самых теплых в истории. Данные перемены в погоде он связывает с глобальным потеплением и устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

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