Росстат сообщил о росте объема розничной торговли в России на 5,6%

В марте оборот розничной торговли в России вырос на 5,6% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 2,9 трлн рублей, следует из данных Росстат.

При этом розничной торговли в январе – марте 2020 года также вырос относительно прошлого года на 4,3%, достигнув 8,18 трлн рублей, говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России.

В марте оборот розничной торговли на 95,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,8%. В марте 2019 года эти показатели составляли 94,8% и 5,2% соответственно.

Кроме того, в I квартале 2020 года вырос на 3% объем сельхозпроизводства в России на 3% относительно аналогичного показателя прошлого года, составив в числовом выражении 638,8 млрд рублей.

Ведомство указывает, что объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в марте в действующих ценах составил 282,6 млрд рублей. Здесь также отмечен рост на 3% относительно аналогичного периода 2019 года.

На 1 апреля 2020 года посевные работы вели сельскохозяйственные организации 26 субъектов Российской Федерации. Яровые культуры посеяны на площади 1,3 млн гектаров, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году к этому же времени, а зерновые и зернобобовые (без кукурузы) – на 0,8 млн гектаров (в 2,2 раза больше).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей к концу марта составляло 18,6 млн голов (на 0,2%).

Реальная начисленная заработная плата в России в феврале 2020 года, по предварительным данным, увеличилась на 5,7% в годовом выражении. За январь – февраль рост реальной начисленный зарплаты составил 6,3% в годовом выражении. Номинальная зарплата в феврале выросла на 8,1% в годовом выражении, до 47 тыс. 257 рублей. В январе она составляла 46 тыс. 674 рублей.

Грузооборот транспорта в России за первые три месяца уменьшился на 4%, составив 1 трлн 359,6 млрд т/км. При этом грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 4,6%, до 621,9 млрд т/км, а грузооборот автомобильного транспорта снизился на 0,2%, до 59,8 млрд т/км. Уменьшился также грузооборот морского транспорта за отчетный период уменьшился на 5% и составил 8,4 млрд т/км.

В то же время показатель по внутреннему водному транспорту вырос на 2,8% – до 6,4 млрд т/км.

Грузооборот воздушного транспорта упал на 8,2%, до 1,4 млрд т/км, трубопроводного – на 3,7%, до 661,5 млрд т/км.

Объем жилищного строительства в России за первый квартал 2020 года снизился на 1,3%. Всего за январь-март было построено 14,7 млн кв. метров жилья, в марте было возведено 5,3 млн кв. м метров жилья. Это на 7,6% меньше аналогичного месяца 2019 года.

За первый квартал года возведено 1,5 тыс. многоквартирных домов, построено 58,4 тыс. жилых домов, из которых 7,4 тыс. – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 198,9 тыс. новых квартир.

Общий объем строительства в денежном строительстве в январе – марте 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 1,1% к уровню января-марта 2019 года – до 1,56 трлн рублей.

В начале апреля независимый финансовый эксперт, заведующий лабораторией Института экономической политики им. Гайдара Михаил Хромов отмечал, что розница перестраивается под новый режим функционирования в условиях ограниченного спроса, вызванного мерами по недопущению распространения коронавируса.