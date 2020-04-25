Мишустин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений для бизнеса

Премьер Михаил Мишустин поручил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву представить предложения об отмене для бизнеса ограничений по коронавирусу.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России <...> подготовить и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», – отмечается в поручении, передает ТАСС.

Срок исполнения поручения – до 30 апреля.

Также Мишустин поручил Минздраву обеспечить стимулирующие выплаты студентам медвузов, помогающих пациентам с коронавирусом.

«Минздраву России обеспечить осуществление стимулирующих выплат студентам 4-х и 5-х курсов российских медицинских вузов, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией с легкой формой течения заболевания», – говорится в поручении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что население всей России устало от ограничений по коронавирусу, и следует оценить возможность их ослабления.

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