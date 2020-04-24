Голикова: Население устало от ограничений, и важно оценить, когда мы сможем их ослабить

Население России устало от ограничений по коронавирусу, следует оценить возможность их ослабления, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я понимаю, что прогнозы – это не очень хорошее дело в такой ситуации, но тем не менее они важны, потому что мы уже месяц живем в ситуации ограничений, население устало от ограничений, и, конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», – сказала Голикова в ходе совещания с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии, сообщает РИА «Новости».

Она также указала, что число заразившихся за прошлую неделю возросло более чем вдвое, но подчеркнула, что распространение коронавируса у людей в возрасте от 65 лет удалось сдержать.

«Когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение 65+. И мы очень быстро приняли эти меры, и должна сказать, что здесь нам удалось сдержать распространение в этой возрастной категории», – заявила Голикова.

Она добавила, что в центральных регионах, в первую очередь в Москве и Подмосковье, система здравоохранения работает с напряжением.

«Мы видим, что в Центральном регионе, в первую очередь речь о Москве и Московской области, система здравоохранения работает с большим напряжением. С большим напряжением работают наши доктора», – отметила вице-премьер, сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, в отдельных регионах россияне не соблюдают режим самоизоляции, это вызывает тревогу.

В пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу.