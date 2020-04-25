В Москве закроют несколько вестибюлей станций метро

В воскресенье некоторые вестибюли станций московского метро закроются из-за низкой нагрузки, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«С 26 апреля Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 13 наименее востребованных станций», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Станции все еще будут работать, но вход и выход в город будет возможен только через работающие вестибюли, пояснили в пресс-службе.

В список вошли вестибюли станций «Владыкино» и «Фонвизинская», так как в утренний час пик там наблюдалось всего порядка 120 пассажиров.

В некоторых вестибюлях, которые планируется закрыть, пассажиропоток снизился на 93%.

«Поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию», – заключили в пресс-службе.

В пятницу сообщалось, что количество нарушений режима самоизоляции в Москве сократилось за последние сутки на 25%.