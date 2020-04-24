В конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 105 тыс. школьников

Более 105 тыс. российских учеников старших классов принимают участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» – новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили организаторы конкурса на пресс-конференции в онлайн-формате.

Больше половины конкурсантов уже выполняют задания дистанционного этапа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Заявки продолжают поступать из всех регионов России, а регистрационная кампания продлится до 23 июня.

Конкурс стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники могут до 23 июня, все задания будут доступны.

«Впереди еще два месяца регистрационной кампании, а к нам уже присоединились 105 тыс 119 ребят. Причем участвуют в конкурсе все регионы страны. Особенно активны сейчас по заявкам Москва (12 472), Подмосковье (7 694) и Ленинградская область (4 138). Активно включились также Санкт-Петербург (2 263), Белгородская (2 219) и Ростовская (2 204) области, Краснодарский край (2 118), Саратовская область (2 018), Республика Башкортостан (2 002) и Нижегородская область (1 889)», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на пресс-конференции в онлайн-формате.

Он уточнил, что, несмотря на достаточный запас времени, чтобы начать тестирование, «больше половины ребят уже приступили к нему». «84 299 конкурсанта заполнили анкету на сайте конкурса и получили доступ к тестированиям. Первый тест прошли 54 858 школьников, второй – 45 102. За задания третьего взялся 38 721 участник. И каждый день к ним присоединяются новые конкурсанты», – отметил Алексей Комиссаров.

Первый из трех тестов дистанционного этапа – «Твой код» – стартовал 31 марта и помогает определить личностные особенности и черты характера человека, зоны комфорта и сильные качества для разных видов деятельности. Второй тест – «Твой вектор» – выявляет подходящие направления для дальнейшего профессионального развития школьников. В третьем тесте ребятам предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также цели и ценности, которые для них важны. В основе этого теста лежит система онлайн-тренажёра «Примерочная профессий», который был запущен на форуме «Проектория» в ноябре 2019 года.

Директор проекта «Проектория» Светлана Патрикеева отметила, что конкурс позволяет каждому подростку раскрыть свои возможности. «Конкурсные испытания «Большой перемены» подготовлены таким образом, что каждый может «подстроить» их под себя. Для этого нужно пройти этап тестирования, который поможет выявить сильные стороны участника и его интересы, а также подскажет, какое из тематических направлений, конкурса наиболее ему подходит. Таким образом, последующие этапы конкурса подбираются с учетом способностей и интересов каждого участника», – добавила Патрикеева.

Десятиклассница из города Малоярославца Калужской области Варвара Дерябкина сообщила, что участие в конкурсе для нее – хорошая возможность показать себя и познакомиться с интересными людьми. «Я мечтаю стать журналистом, поэтому поучаствовать спикером в пресс-конференции – хороший старт для моей будущей карьеры», – добавила школьница.

Девятиклассник из города Анжеро-Судженска Кемеровской области Вадим Китов отметил, что услышал о конкурсе «Большая перемена» от друзей. «Меня заинтересовало название, и я решил узнать о конкурсе больше, посмотреть, что предстоит делать участникам, и какие призы получат победители. Пресс-конференция стала для меня хорошим опытом работы в прямом эфире на большую аудиторию. Я рад, что конкурс дал мне возможность попробовать себя в роли спикера на таком мероприятии», – рассказал школьник.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады.

В полуфиналы конкурса выйдут 6 тыс. школьников, финалистами станут 1,2 тыс. человек, а победителями 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.

Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек» – один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном»), искусство и творчество («Я творю»), экология («Сохраняй природу»), среда обитания («Меняй мир вокруг»), здоровый образ жизни («Будь здоров»), наука и технологии («Создавай будущее»), добро («Делай добро»), путешествия и туризм («Познавай Россию»), историческая память («Помни»).

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», «Роспатриотцентр», проект «Проектория» и Российское движение школьников. Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group («ВКонтакте»). Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи.