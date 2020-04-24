На Камчатке с начала года открыли более 30 консультационных центров для родителей

Более 30 консультационных центров оказания помощи родителям с начала 2020 года открыты в восьми муниципальных районах Камчатки в рамках реализации национального проекта «Образование».

Об этом ТАСС сообщила директор краевого центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Елена Прозорова.

Министерство просвещения России в 2018 году заявило о намерениях направлять в регионы субсидии из федерального бюджета на гранты для некоммерческих организаций, которые должны будут оказывать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям школьников и учителям. Основная задача консультационных пунктов – повысить компетентность родителей или законных представителей в вопросах образования и воспитания детей.

«С января 2020 года открыты уже 33 консультационных центра в восьми муниципальных образованиях края. Они создаются в рамках национального проекта «Образование». Всего же за неполные четыре месяца работы нашими сотрудниками было оказано порядка 800 консультаций по разным вопросам, касающихся детско-родительских отношений», – сказала Елена Прозорова.

Она добавила, что во время пандемии количество обращений в такие центры возросло: некоторым родителям сложно самостоятельно адаптироваться к дистанционному формату обучения и им требуется помощь специалистов.

Так, например, родители школьников спрашивают о продуктивной организации дня детей, которые перестали ходить в школы и посещать дополнительные занятия, о том, как сохранить комфортную психологическую атмосферу в семьях в условиях самоизоляции и о способах решения проблем с освоением программы обучения. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации все они в настоящее время оказывают консультационные услуги в дистанционной форме.

Нацпроект «Образование» – один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главная цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.