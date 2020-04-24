Пентагон решил оценить возможность использования COVID в качестве оружия против США

Пентагон и американское разведывательное сообщество расследуют возможность того, что противники США смогут использовать коронавирус в качестве биологического оружия, сообщают СМИ.

Газета Politico со ссылкой на представителей министерства обороны и разведслужб сообщает, что такое положение дел демонстрирует растущее понимание рисков, которые несет вирус, со стороны аппарата национальной безопасности, передает РИА «Новости».

При этом, по словам местных чиновников, это не значит, что в США считают, будто вирус был создан намеренно для использования в качестве оружия.

Между тем, как пишет издание, разведывательное сообщество уже приступило к оценке потенциала противников для использования коронавируса в качестве оружия, в частности, против целей особой важности. Американское министерство обороны переключило свое внимание на более тщательный мониторинг такой возможности, заявили три источника, знакомые с ситуацией.

Официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс заявил, что программа химической и биологической программы ведомства, играющая основную роль в реализации стратегии по противодействию оружию массового уничтожения, продолжает поддерживать меры по борьбе с COVID-19, принимаемые управлением здравоохранения министерства обороны (DHA), министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) и агентством США по чрезвычайным ситуациям FEMA.

Он отметил, что это включает более 150 млн долларов инвестиций программы Пентагона на диагностику, вакцины, терапевтические меры и моделирование.

При этом Эндрюс не стал комментировать вопрос о том, расследует ли Пентагон возможность использования противниками вируса в качестве оружия. По его словам, основным вопросом остается происхождение вируса, а также то, что Пекин знал о нем на раннем этапе.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19.

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