СБУ предложила продлить санкции против российских IT-компаний

Служба безопасности Украины предложила продлить санкции против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».

«Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против «ВКонтакте» и «Одноклассники», но и против «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и «Парус», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.