Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить уже на майские праздники, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Пик придется на майские праздники, если по Москве, если по России, то это вообще может быть к концу мая», – заявил РИА «Новости» Тимаков.

По его словам, в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.

Тимаков считает, что финал эпидемии ожидается только на конец лета.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут.

Минздрав призвал продлить ограничительные меры в России на майские праздники.

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