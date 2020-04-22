В США объяснили невозможность снять санкции с «дочки» Роснефти

Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с швейцарской «дочки» Роснефти Rosneft Trading, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По его словам, США не обладают достаточными свидетельствами того, что компания прекратила свою деятельность в этой стране после продажи активов.

Кроме того, добавил источник, власти США также не уверены в том, что новая российская компания, которая приобрела доли Роснефти, начала свою деятельность. В связи с этим они не могут принять решение ни о снятии санкций, ни о введении каких-либо новых ограничений, передает ТАСС.

Напомним, ранее США ввели санкции против швейцарской «дочки» Роснефти. По словам госсекретаря США Майка Помпео, такое решение Вашингтона было принято с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.