Путин и Меркель провели переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры уделили особое внимание вопросам борьбы с пандемией коронавируса, подчеркнули важность тесной координации международных усилий в этом направлении при активном участии ВОЗ.

Также главы государств обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

«Подробно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Акцентирована необходимость последовательной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», – говорится в сообщении.

Отмечено, что украинские власти должны выполнять свои обязательства по политическим аспектам урегулирования, в том числе законодательно закрепить особый статус Донбасса.

Также Путин и Меркель обсудили вопросы по ситуации в Сирии и Ливии, положение на мировом нефтяном рынке.

Ранее сообщалось, что в Германии одобрили первое клиническое испытание вакцины против нового коронавируса, тестирование предлагается проводить на 200 добровольцах.