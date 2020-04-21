В Подмосковье проживающим с гражданами с подозрением на COVID-19 разрешили походы в магазин

В Московской области проживающие вместе с гражданами, у которых заподозрили новую коронавирусную инфекцию, с 22 апреля смогут выходить из дома до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашних животных.

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья.

Речь в документе идет о гражданах «с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний», которым предписано соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому.

Люди, которые проживают с ними совместно, обязаны соблюдать аналогичный режим самоизоляции. Исключением станут случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

В России за минувшие сутки подтверждено 5642 новых случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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