Власти Грузии продлили режим ЧП из-за коронавируса до 22 мая

Режим чрезвычайного положения на фоне ситуации с коронавирусом в Грузии продлен до 22 мая, соответствующее решение правительства направлено президенту на утверждение, сообщил советник премьера Ираклий Чиковани.

«Принято решение продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая, соответствующее решение правительства направлено президенту на утверждение», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, правительство страны решило продлить запрет на передвижение всех легковых автомобилей до 27 апреля.

Запрет на передвижение легковых автомобилей действовал в стране с 17 до 21 апреля включительно.