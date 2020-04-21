СК возбудил дело о захвате судна с россиянами в Нигерии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с российскими гражданами в Нигерии.

«Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 227, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika, расположенного в дельте реки (Нигер) Федеративной Республики Нигерия», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, 2 января неустановленные лица напали на членов экипажа морского судна Ambika, находящегося в дельте реки Нигер у Нигерии, для его угона.

«Поскольку судно вторым помощником капитана было преднамеренно посажено на мель, вышеуказанные неустановленные лица под угрозой применения насилия и оружия, похитили трех членов экипажа, двое из которых являлись жителями Ростовской области, в дальнейшем им удалось скрыться от пиратов и прибыть в расположение вооруженных сил Федеративной республики Нигерия», – отметили в СК.

Напомним, пираты напали на судно Ambika и взяли в заложники трех членов экипажа. После этого на судно направили шесть членов спасательной группы для «устранения угрозы», однако между пиратами и спасателями началась перестрелка.

Россиян с захваченного судна освободили в начале января.