Посольство России в Нигерии подтвердило похищение россиян

Российское посольство в Нигерии подтвердило информацию о похищении пиратами двух российских моряков.

«С судна AMBIKA были похищены двое россиян и индус, посольство принимает меры по их освобождению. По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное», – сказали в посольстве России в Абудже, передает РИА «Новости».

Накануне издание Premium Times со ссылкой на представителя ВМС сообщало, что пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA 2 января и взяли в заложники трех членов экипажа. После этого на судно направили шесть членов спасательной группы для «устранения угрозы», однако между пиратами и спасателями началась перестрелка. В итоге четверо сотрудников ВМС погибли.