Мишустин упростил беспошлинный ввоз в Россию медтоваров для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении и ускорении беспошлинного ввоза на территорию России медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

«Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках, защитных костюмах», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также в документе отмечено, что с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям.

Однако целевое назначение товаров должно подтверждаться документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы госвласти регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за Минпромторгом и Минздравом.

Отметим, российская промышленность в шесть раз увеличила объемы производства антисептиков для рук, как и масок по сравнению с началом марта.

Напомним, в России за минувшие сутки подтверждено 4268 новых случаев коронавируса.

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