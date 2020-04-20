Пульмонолог: Вряд ли лесные пожары поспособствуют распространению коронавируса в России

Задымление от лесных пожаров определенно может усугубить легочное здоровье человека, но вряд ли к этому стоит привязывать еще и коронавирус, заявил газете ВЗГЛЯД академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин.

Лесные пожары могут усугубить проблему с COVID-19 в России, считают члены межведомственной рабочей группы по коронавирусной инфекции. Они объясняют, что смог, качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, ухудшая любую легочную патологию, из-за чего жители некоторых регионов рискуют заразиться новым вирусом.

«Человек с трудом, конечно, справляется с коронавирусной инфекцией. Если на это еще и ляжет задымление от пожаров, то это усугубит легочное здоровье человека, так как это дополнительная нагрузка на дыхательные органы. Но прямой связи между пожарами, задымлением и коронавирусом не существует», – говорит Чучалин.

С начала мая, продолжает пульмонолог, в воздухе резко повысится уровень аэроаллергенов, что также будет отрицательно сказываться на работе легких, тем более в совокупности с воздействием коронавируса нового типа. При этом врач уточняет, что не думает, что все эти осложнения могут упростить проникновение вируса в организм.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что из-за цветения тополя возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания, в связи с чем страдающие от аллергии попадают в зону риска.