Коронавирус предварительно подтвержден у 78 человек в больнице Екатеринбурга

У 78 пациентов и сотрудников Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №1 в Екатеринбурге предварительно подтвержден коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», – написал Куйвашев в Instagram.

По его словам, источником распространения инфекции, по предварительным данным, стал врач, которые заразился от соседки, живущей с ним в одном доме.

Куйвашев отметил, что у большинства заболевших нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо, один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Все пациенты обеспечены всем необходимым для лечения, уточнил он.

Также глава региона добавил, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга.

В настоящее время результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

За последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 45,3% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.

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