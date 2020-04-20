Ученые объяснили выброс лавы из кратера Ключевского вулкана

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НОВОСТЬ ЧАСА:Токио заявил о сильнейшем кризисе мировой экономики
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Западная промышленность начинает бегство из Китая
Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Мир охватило новое ханжество
Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
Новая реальность российской инвестиционной политики
Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м
Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС, и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
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