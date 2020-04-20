В АСИ предложили приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, сообщает РБК.

Соответствующее предложение содержится в письме АСИ на имя премьер-министра Михаила Мишустина, передает РИА «Новости».

При этом в документе не уточняются конкретные категории мигрантов, но указывается на то, что такой путь уже избрала Португалия, приравнявшая в социальных правах 580 тыс. мигрантов к гражданам страны на время борьбы с COVID-19 и экономическими последствиями пандемии.

АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Напомним, в пятницу Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Согласно постановлению установлен максимальный размер пособий в 12 130 рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД