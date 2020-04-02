Президент Филиппин потребовал стрелять на поражение по нарушителям карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка открывать огонь на поражение по каждому, кто «создает проблемы» в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией нового коронавируса, сообщили СМИ.

«Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение. Вместо того, чтобы создавать проблемы, они отправятся в могилу», – передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse слова Дутерте в ходе выступления по национальному телевидению.

«Я не буду стесняться <...> Все ясно?» – заявил президент.

Перед этим в бедных кварталах Манилы полиция арестовала около 20 человек за антиправительственные выступления. Манифестанты обвиняли власти в том, что они якобы не снабжают продовольствием наиболее нуждающихся граждан.

Полиция Филиппин поспешила смягчить впечатление от заявления президента. Начальник национальной полиции Арчи Гамбоа заверил в четверг, что его подчиненные не будут открывать огонь по протестующим. «Президент, скорее всего, излишне настаивал на применении закона в этот кризисный период», – приводит агентство слова Гамбоа.

На Филиппинах, по данным АFP, зарегистрированы 2311 случаев инфицирования коронавирусом и 96 смертей.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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