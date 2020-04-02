Российский рынок акций вырос по основным индексам

Российский рынок акций прибавляет порядка 2,5-4% и растет по широкому спектру активов на некотором улучшении внешнего фона в начале торгов и взлете нефтяных котировок марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск четверга рос на 2,47% - до 2534,83 пункта, индекс РТС – на 3,86% – до 1025,84 пункта, передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 9,66% – до 27,13 доллара за баррель.