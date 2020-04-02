Рубль вырос к доллару и евро на фоне укрепившейся нефти

Курс рубля значительно растет к доллару и евро на фоне взлета стоимости нефти выше 27 долларов за баррель Brent и улучшения внешнего фона, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск четверга снижался на 1,13 рубля – 77,66 рубля (уже опускался до 77,36 рубля), курс евро – на 1,33 рубля, до 84,98 рубля (уже опускался до 84,5 рубля), передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 10,67% – до 27,38 доллара за баррель.